Incidente a Roma: Auto investe tavoli di ristorante in zona Trieste, cinque feriti e un miracolo di sopravvivenza

Grande spavento nel quartiere Trieste di Roma, dove una donna di 86 anni ha perso il controllo della sua auto, travolgendo i tavoli all’aperto del ristorante La Mora. L’incidente è avvenuto il 10 maggio, intorno alle 22, in piazza Crati, mentre il locale era affollato. Cinque persone sono state ferite, ma nessuna in modo grave. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e ambulanze per prestare soccorso.

I clienti presenti hanno raccontato di attimi di panico. Massimiliano e Valentina, una coppia con un figlio di otto anni, sono stati travolti mentre cenavano. Massimiliano ha descritto come si sia sentito colpito da dietro, finendo sotto la macchina. La moglie ha riportato delle lesioni e ora zoppica. Il loro figlio è sotto shock dopo l’accaduto. Un’altra testimone, una donna incinta di otto mesi, ha condiviso il suo sollievo nel non essere stata colpita dall’auto.

Le cause dell’incidente sono al momento ignote; l’anziana alla guida è rimasta illesa ma sotto shock. La corsa dell’auto è stata fermata da un paletto di ghisa che delimita l’area pedonale. A seguito dell’incidente, il ristorante ha chiuso il servizio anticipatamente. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi e tutti coinvolti stanno ricevendo le cure necessarie.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it