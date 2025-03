Incidente a Prati: Donna cade dal primo piano mentre un’altra persona è sotto effetto di droghe

Una donna di 45 anni di nazionalità brasiliana è precipitata dal primo piano di un appartamento in circonvallazione Clodia, nel quartiere Prati di Roma, nella mattina di lunedì 31 marzo. Soccorsa in gravi condizioni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’agenzia LaPresse, la caduta sarebbe avvenuta dopo un litigio all’interno dell’appartamento, che risulta essere adibito a casa d’appuntamenti.

Al momento dell’intervento della polizia, all’interno dell’abitazione è stata trovata una persona transessuale, connazionale della vittima, che appariva sotto effetto di sostanze stupefacenti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto, e al momento non sono state formulate accuse specifiche.

Dopo l’incidente, la persona presente nell’appartamento è stata condotta in commissariato per essere interrogata dagli agenti. Le autorità stanno cercando di accertare i dettagli della lite che ha preceduto la caduta, mentre l’ospedale ha accolto la donna in codice rosso, segnalando la gravità della situazione.

Questo evento si inserisce in un contesto di episodi simili, come quello recente della morte di una turista spagnola a Piazza di Spagna, anch’essa caduta da un’altezza per motivazioni ancora in corso di indagine. La polizia continua a svolgere approfondimenti per ottenere chiarimenti e raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione dell’accaduto.