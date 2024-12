Incidente a Fivizzano: paziente deceduto e soccorritore in gravi condizioni dopo urto con un muro

Il 20 dicembre, verso le 15:30, un’ambulanza si è schiantata contro un muro a Fivizzano, in provincia di Massa e Carrara, durante un intervento di emergenza. L’incidente ha causato la morte del paziente trasportato, un uomo di 94 anni, mentre tre membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. Tra questi, un volontario di 50 anni ha riportato le ferite più gravi ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa in elicottero, mentre le sue condizioni destano preoccupazione a causa di un politrauma. L’autista dell’ambulanza e un secondo volontario hanno subito ferite non gravi e sono stati trasportati all’ospedale delle Apuane di Massa.

La causa dello schianto non è ancora chiara, e secondo le informazioni disponibili, sembra che l’incidente non abbia coinvolto altri veicoli. Il sinistro è avvenuto sulla strada tra Monzone e Vinca. Le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte che hanno portato all’incidente. L’equipaggio dell’ambulanza stava svolgendo un intervento di soccorso, il che rende la situazione ancora più drammatica.

Per quanto riguarda i feriti, l’autista, circa sessantenne, e il secondo volontario non presentano condizioni gravi; tuttavia, il volontario più giovane è in grave difficoltà. I dettagli sullo stato del paziente deceduto indicano che si trattava di un individuo anziano, il che conferisce ulteriore gravità all’incidente.

L’accaduto ha suscitato una forte preoccupazione tra la comunità e i servizi di emergenza locali, in quanto coinvolge il trasferimento di un paziente in situazioni di emergenza, un’operazione critica che normalmente si svolge in condizioni di sicurezza. Le indagini continueranno per valutare le dinamiche dell’incidente e capire se ci siano state responsabilità da parte degli operatori o fattori esterni che hanno contribuito allo schianto.

La tragedia è un duro colpo per i servizi di emergenza, ai quali spesso ci si affida nei momenti critici. Il pubblico resterà in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute dei feriti e sulle conclusioni delle indagini in corso.