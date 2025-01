Incidentale mortale nella clinica Parioli: giovane di 28 anni precipita nell’ascensore

Un ragazzo di 28 anni è caduto nel vano ascensore della Clinica Parioli, a Roma, riportando gravi ferite. L’incidente è avvenuto venerdì 17 gennaio, quando il giovane ha aperto la porta dell’ascensore al piano terra, non trovando la cabina, e precipitato per due piani, finendo al -2. A causa della caduta, ha subito diverse fratture alle gambe e si trova attualmente in condizioni critiche all’ospedale Policlinico Umberto I, dove è stato trasportato in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite, il ragazzo è rimasto cosciente durante e dopo l’incidente.

L’allerta è stata lanciata intorno alle 10:30, attivando l’intervento di polizia, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. I pompieri della squadra 9A Prati e il nucleo SAF sono intervenuti per il salvataggio del ragazzo, che era rimasto intrappolato nel fondo del vano. I vigili del fuoco si sono calati nel vano per riportarlo in superficie, dove i medici hanno potuto valutare le sue condizioni e trasportarlo in ospedale.

A seguito dell’incidente, ci si interroga sulle cause del malfunzionamento dell’ascensore. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto e determinare eventuali responsabilità. Questo episodio si aggiunge ad altri incidenti recenti legati agli ascensori a Roma, compresi casi di tragiche cadute e ferite gravi in contesti diversi.

La Clinica Parioli è una struttura medica privata, e l’ incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti. La polizia prosegue nelle indagini per fare luce sui dettagli e garantire la sicurezza degli utenti in futuro.