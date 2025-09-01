28.7 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Attualità

Inchieste e Scandali: Nuovo Appuntamento con la Cronaca Italiana

Da StraNotizie
Inchieste e Scandali: Nuovo Appuntamento con la Cronaca Italiana

Oggi debutta “Dentro la notizia”, un nuovo programma di informazione guidato da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45.

La prima puntata affronterà diversi argomenti di grande rilievo. Si parlerà del gruppo di Facebook “Mia Moglie”, collegato a problematiche di sesso e violenza, grazie a una testimonianza esclusiva che mette in luce situazioni simili che affliggono numerose donne in Italia. Inoltre, verranno presentati nuovi documenti riguardanti l’omicidio di Cecilia De Astis, vittima a Milano di un incidente mortale provocato da quattro minorenni alla guida di un’auto rubata.

In trasmissione ci saranno per la prima volta in diretta i genitori di Stefano Argentino, il giovane che ha ucciso la sua compagna di università, Sara Campanella, e poi si è tolto la vita nel carcere messinese di Gazzi. Tornerà a farsi sentire anche Valeria Bartolucci, che parlerà del giallo relativo a Pierina Paganelli.

Tra gli ospiti che affiancheranno Nuzzi ci saranno la psicologa clinica e forense Gabriella Marano, Don Domenico Cambareri, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il giornalista Giovanni Terzi.

Articolo precedente
Sicurezza sul lavoro in Italia: il ruolo del datore di lavoro
Articolo successivo
Venezia tra moda e cinema, polemiche al Gala di beneficenza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.