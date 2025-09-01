Inchieste e Scandali: Nuovo Appuntamento con la Cronaca Italiana

Oggi debutta “Dentro la notizia”, un nuovo programma di informazione guidato da Gianluigi Nuzzi, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45.

La prima puntata affronterà diversi argomenti di grande rilievo. Si parlerà del gruppo di Facebook “Mia Moglie”, collegato a problematiche di sesso e violenza, grazie a una testimonianza esclusiva che mette in luce situazioni simili che affliggono numerose donne in Italia. Inoltre, verranno presentati nuovi documenti riguardanti l’omicidio di Cecilia De Astis, vittima a Milano di un incidente mortale provocato da quattro minorenni alla guida di un’auto rubata.

In trasmissione ci saranno per la prima volta in diretta i genitori di Stefano Argentino, il giovane che ha ucciso la sua compagna di università, Sara Campanella, e poi si è tolto la vita nel carcere messinese di Gazzi. Tornerà a farsi sentire anche Valeria Bartolucci, che parlerà del giallo relativo a Pierina Paganelli.

Tra gli ospiti che affiancheranno Nuzzi ci saranno la psicologa clinica e forense Gabriella Marano, Don Domenico Cambareri, l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace e il giornalista Giovanni Terzi.