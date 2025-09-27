Inchiesta sulla sicurezza nei cantieri di Loano dopo tragedia

La Procura di Savona sta indagando sulle attrezzature di sicurezza utilizzate da Christian Herin, un operaio di 44 anni tragicamente deceduto sul lavoro il primo settembre in un cantiere di ristrutturazione a Loano. L’inchiesta si concentra sull’uso corretto di funi e imbragature, per verificare se Herin indossasse l’imbragatura in modo appropriato e se le cinghie fossero state allacciate secondo le normative di sicurezza.

Al momento non ci sono indagati, poiché la Procura deve esaminare la relazione dell’Uopsal, l’Unità operativa per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, che ha condotto i rilievi sul luogo dell’incidente. Qualora emergano irregolarità, non si esclude che vengano iscritti nel registro degli indagati eventuali responsabili.

Christian Herin ha perso la vita dopo una caduta di diversi metri mentre lavorava alla sistemazione del tetto di un edificio con Edilizia Acrobatica, un’azienda che opera senza ponteggi, utilizzando solo corde fissate su parti dell’immobile sicure. Durante la caduta, è precipitato nel garage interrato dello stabile, colpendo anche un collega di 28 anni, rimasto lievemente ferito.

Nonostante i rapidi soccorsi, per Herin non c’è stato nulla da fare, risultando morto sul colpo, mentre i tentativi di rianimazione dei sanitari sono stati vani. Originario di Valtournenche e trasferitosi ad Alassio, era un esperto professionista delle attività in corda e un formatore per i nuovi operatori. L’inchiesta attuale si propone di chiarire se l’incidente sia stato causato da incidenti nel rispetto delle normative di sicurezza o se si tratti di una tragica fatalità.