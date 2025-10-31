17.5 C
Inchiesta sul cinema italiano: Albatross e i finanziamenti pubblici

Inchiesta sul cinema italiano: Albatross e i finanziamenti pubblici

“Sappiamo riconoscere la qualità, promuoviamo il cinema senza guardare alla tessera elettorale di chi lo fa”. Queste le parole di Alessandro Giuli, ministro della Cultura, durante l’evento Fenix, organizzato dai giovani di Fratelli d’Italia. In questa occasione è stato presentato il film Albatross, che ha ricevuto un finanziamento di un milione e cinquecento mila euro dal ministero, ma che ha incassato solo 35 mila euro fino a oggi.

Il 9 agosto, la Guardia di Finanza ha avviato un accertamento presso la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, focalizzandosi su tre figure: Giulio Base, direttore del Torino Film Festival, regista e autore di Albatross; Tiziana Rocca, moglie di Base e produttrice cinematografica; e Manuela Cacciamani, ex fondatrice della One More Pictures e attuale amministratrice delegata di Cinecittà. Quest’ultima sarebbe stata scelta per volere di Arianna Meloni, sorella della Premier.

L’inchiesta di Roberta Benvenuto va ad analizzare il legame tra questi tre personaggi e la loro rete di finanziamenti pubblici, ponendo domande su quanti e quali supporti economici abbiano ricevuto le aziende o produzioni in cui sono stati coinvolti.

