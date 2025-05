Inchiesta su Onorato: spiegazioni e difese dell’assessore romano

Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Moda e Grandi Eventi del Comune di Roma, è coinvolto in un’inchiesta riportata dal quotidiano “Domani” e ha risposto tramite i suoi legali. Onorato ha affermato che le ricostruzioni dell’articolo lo hanno amareggiato, ma ha scelto di tutelare la sua onorabilità senza alimentare polemiche.

Ha chiarito di non considerare la politica come una professione, ma come un impegno civile, sottolineando che non è stato sponsor della società Stardust Spa, attiva nell’influencer marketing. Questa società era già consolidata prima della sua interazione e ha ricevuto da Zetema un compenso per promuovere la ‘Notte dei Musei’, un’iniziativa non legata al suo dipartimento. Onorato ha anche evidenziato come il costo del concerto di Capodanno organizzato dalla sua giunta sia stato significativamente inferiore rispetto a quello del 2019.

In merito alla vendita di una casa a Simone Giacomini, ha negato allusioni di vantaggi economici, affermando che la transazione ha comportato danni economici per lui. Onorato ha respinto accuse di conflitto d’interesse legate alla sua posizione di direttore generale di Bazr Spa, una piattaforma e-commerce, precisando che non ha mai avuto rapporti con Banca Progetto e che ha informato il Comune della sua assunzione.

Ha concluso che la sua priorità è chiarire la correttezza dei propri comportamenti e mantenere un rapporto con i cittadini, evidenziando che l’impegno politico deve essere trasparente e sincero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com