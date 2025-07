Inchiesta su mafia e turismo a Siracusa: il caos pubblico svelato

Una recente inchiesta condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza ha messo in evidenza legami inquietanti tra criminalità organizzata, figure istituzionali e servizi turistici nel centro storico di Ortigia. I partiti Sinistra Italiana e Lealtà e Condivisione, in una nota congiunta, denunciano un presunto coinvolgimento di agenti della Polizia municipale di Siracusa, sottolineando un lungo percorso di abusivismo mai affrontato seriamente dall’amministrazione comunale.

Secondo i due gruppi, il Comune ha di fatto legittimato condotte illegali nel settore turistico, trascurando gli obiettivi previsti dal Documento Unico di Programmazione 2021. Invece di attuare misure volte a normalizzare il settore, come la creazione di punti informativi appropriati, l’amministrazione ha scelto di mantenere lo status quo, aumentando le autorizzazioni per attività non regolarizzate.

Sinistra Italiana e L&C evidenziano che, invece di promuovere mezzi di trasporto ecosostenibili per il turismo, il Comune ha ampliato le concessioni riservate ai veicoli tradizionali, consentendo l’applicazione di tariffe libere e l’ingresso nelle aree a traffico limitato. Queste decisioni hanno comportato un aumento dei percorsi e un incremento degli stalli riservati per i mezzi di trasporto turistico.

Le forze politiche pongono l’accento su segnali di degrado e violenza precedentemente emersi, come le minacce al sindaco e l’allerta lanciata dalla Commissione Parlamentare Regionale Antimafia riguardo agli affari a Siracusa. Sulla base delle recenti indagini, si interrogano sulle conseguenze di queste scelte su una città in cui alcuni settori comunali sembrano essere influenzati dalla mafia, chiedendosi quale futuro si stia costruendo per Siracusa.