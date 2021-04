Oltre agli allarmi lanciati dallo stesso Morandi nel lontano 1981, oltre ai segnali di allerta di autorevoli tecnici e ingegneri durante quasi 10 lustri, oltre soprattutto al documento di rischio stilato dalla stessa Autostrade per l’Italia che nel 2013 recitava “rischio crollo del viadotto Polcevera per ritardati interventi di manutenzione”, ecco spuntare pure la lettera anonima che dice “il vecchio ponte crolla”.

Un documento finito agli atti dell’indagine e svelato dal Tgla7, indirizzato all’allora amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, all’allora ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi oltre ai vertici degli enti locali dell’epoca a Genova e in Liguria.

Nella lettera, datata 2014, c’è scritto come se non si fosse fatta la “Gronda”, l’opera da decenni in stand by che dovrebbe alleggerire il traffico nel nodo di Genova, “fra 10-15 anni bisognerebbe rifare il ponte…”. Con tutte le opere accessorie “andiamo circa a 25 anni e il vecchio ponte intanto crolla”.

Gli inquirenti considerano il documento “figlio” di un periodo in cui il dibattito sulla gronda era molto acceso. E un ulteriore segnale che la consapevolezza che il Morandi fosse malato era diffusa. Più che l’eventuale valore probatorio della lettera, significativo è il documento stilato da due tecnici di Aspi, Massimo Meliani e Fulvio Di Taddeo, fra i 69 indagati per il crollo, in risposta della missiva. IN cui si parla di “costante monitoraggio”, cosa smentita dalle indagini.

I due scrivono come “si ritiene che la struttura del viadotto Polcevera, grazie alla costante azione di monitoraggio e di manutenzione preventiva messa in atto, sia idonea all’esercizio mantenendo i propri coefficienti di sicurezza a livelli non inferiori a quelli del progetto originario”.