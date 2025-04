Inchiesta Moby sui biglietti gratuiti: Beppe Grillo viaggiava senza pagare

Tra i 34 mila nomi di presunti beneficiari di biglietti gratuiti nell’inchiesta sulla compagnia di navigazione Moby, compare anche Beppe Grillo. È importante precisare che la Procura di Genova non ha formulato accuse nei confronti del fondatore del Movimento 5 Stelle, mentre Achille Onorato, amministratore delegato di Moby, è indagato per corruzione. Secondo Il Corriere della Sera, sono stati acquisiti documenti durante le indagini, tra cui un elenco di nomi di chi ha beneficiato di biglietti gratuiti, tra cui quello di Grillo, che risulta aver viaggiato sulla tratta Genova-Olbia il 18 luglio 2019. Complessivamente, il fondatore del M5S avrebbe utilizzato circa dieci biglietti gratuiti nell’arco di quattro anni, dal 2019 al 2024.

In questo periodo, anche Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia risultano tra i beneficiari di biglietti gratuiti. I tre amici, cinque giorni dopo il viaggio di Grillo, sono stati accusati di presunta violenza sessuale di gruppo su due ragazze di 19 anni in Costa Smeralda. Oltre a questi, alcuni legali dei coinvolti, come Andrea Vernazza, avrebbero usufruito di ticket gratuiti.

L’indagine riguarda anche l’erogazione di biglietti gratuiti a rappresentanti delle forze dell’ordine. L’inchiesta è scaturita da verifiche sui controlli tecnici delle navi e ha portato al sequestro di tre traghetti, dal valore di oltre 64 milioni di euro, accusati di non rispettare le norme ambientali internazionali e di utilizzare documenti falsificati. Un secondo filone dell’inchiesta ha coinvolto circa quaranta persone, tra cui magistrati e funzionari pubblici.