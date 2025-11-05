Inchiesta Gal: chiusa la vicenda della escort dei vip in Italia

Si chiude un’era giudiziaria dopo quindici anni di udienze e rinvii: l’inchiesta che ha coinvolto Andrea Gal, cittadina ungherese di 44 anni, nota come “la escort dei vip”, termina con la dichiarazione di prescrizione del reato di omessa dichiarazione dei redditi. Il procedimento era iniziato nel 2010.

Secondo la Guardia di Finanza di Rimini, tra il 2010 e il 2014, Gal avrebbe guadagnato circa cinque milioni di euro grazie alla sua attività di accompagnatrice per clienti facoltosi nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Queste somme non sarebbero state mai dichiarate al fisco, portando all’accusa di evasione.

Le indagini hanno rivelato un tenore di vita da alta società: auto di lusso, viaggi esclusivi e persino una villa a Dubai. L’inchiesta era iniziata dopo un curioso episodio in cui Gal, durante un processo per una rapina di cento euro, aveva dichiarato di avere oltre 800mila euro sul conto, suscitando l’interesse delle autorità fiscali.

La difesa, guidata dall’avvocato Stefano Caroli, ha sostenuto che Gal aveva cercato più volte di regolarizzare la sua posizione fiscale, ma il fatto che lo Stato italiano non riconosca la prostituzione come un’attività lavorativa ha reso impossibile l’apertura di una partita IVA e il pagamento delle imposte.

Con la prescrizione del reato, si chiude quindi definitivamente una controversa vicenda di evasione fiscale legata al mondo del lusso e della notte, che ha suscitato grande interesse mediatico nel corso degli anni.