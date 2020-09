Gli affari segreti di uomini vicinissimi a Donald Trump e ad oligarchi russi legati a Vladimir Putin vengono svelati da una inchiesta giornalistica pubblicata oggi da L’Espresso che ha lavorato con Icij (il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi), Buzz Feed News e altri 108 media di 88 paesi ricostruendo negli ultimi sedici mesi i flussi sul riciclaggio di denaro sporco, nascosto in tutto il mondo. Ci sono i nomi di politici, imprenditori e banchieri, tutti coinvolti in trasferimenti sospetti di miliardi di dollari. Soldi che arrivano anche in Italia.Questa nuova inchiesta si chiama Fincen Files, perché si fonda sulle «segnalazioni di operazioni sospette» trasmesse dalle banche internazionali all’agenzia americana anti-riciclaggio (Fincen). I documenti mostrano come vengono nascosti, riciclati e reinvestiti flussi miliardari di denaro, sottratti alle casse degli stati nazionali, accumulati con traffici di droga, mafia e altri reati, rubati a società che gestiscono servizi essenziali per la popolazione.I Fincen Files svelano come cricche di politici corrotti, evasori fiscali e delinquenti di ogni tipo riescono a occultare le loro ricchezze in paradisi fiscali e società di comodo. L’inchiesta evidenzia che il riciclaggio finanziario ha conseguenze pesanti per i comuni cittadini in tutto il mondo. E documenta i tragici effetti della corruzione sulle popolazioni più povere, che vivono in nazioni afflitte da guerre, terrorismo, fame e carestie. Al centro dell’inchiesta c’è il ruolo delle banche internazionali, che gestiscono i trasferimenti di denaro, segnalano le operazioni più sospette, ma non riescono a controllare e bloccare, come scrivono loro stesse nei files, gli enormi flussi di denaro sporco che attraversano il mondo.



A partire da oggi, i risultati dell’inchiesta vengono pubblicati in simultanea da 110 testate di tutti i continenti. Sulle pagine de L’Espresso si possono leggere colossali casi di riciclaggio che interessano direttamente l’Italia. L’inchiesta svela pure la mappa completa di aziende, ville, hotel, tenute e proprietà di lusso acquistate nel nostro paese dai più ricchi oligarchi russi, attraverso le stesse società offshore segnalate per sospetto riciclaggio di denaro sporco.