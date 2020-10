La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di 11 persone coinvolte in uno dei filoni della maxi inchiesta su Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. A rischiare il processo anche Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio e ora leader di “Italia Viva”, Matteo. I pm di piazzale Clodio hanno chiuso l’indagine nei confronti di Renzi padre, accusato di traffico di influenze illecite e turbativa d’asta.

Tra le altre persone che hanno ricevuto il 415 bis, anche l’ex senatore Denis Verdini (turbativa d’asta e concussione) e l’ex parlamentare Italo Bocchino (traffico di influenze illecite, reati tributari e turbativa d’asta). La procura di Roma ha notificato l’atto di chiusura delle indagini anche per gli imprenditori Carlo Russo accusato di turbativa d’asta ed estorsione e Alfredo Romeo per traffico di influenze illecite, turbativa d’asta e corruzione.

Rischio processo anche per l’ex ad di Grandi Stazioni, Silvio Gizzi per turbativa d’asta, l’ex ad di Consip Domenico Casalino per traffico di influenze illecite e turbativa d’asta e per il dirigente Francesco Licci per traffico di influenze illecite. Il provvedimento riguarda anche l’ex parlamentare Ignazio Abrignani per turbativa d’asta e concussione, e l’imprenditore Ezio Bigotti, anche lui accusato di concussione e turbativa d’asta.

Nel febbraio scorso il gup di Roma Gaspare Sturzo aveva parzialmente respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Mario Palazzi chiedendo per gli indagati una aggiunta di indagine sollecitando, contestualmente, l’iscrizione nel registro di Verdini e altri due in relazione alla gara di appalto Consip Fm4. Le indagini sono state svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma.