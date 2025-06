Inchiesta Camorra: smantellato sistema di truffa immigrati

Un’inchiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli ha rivelato una rete criminale attiva nella provincia di Napoli, con collegamenti alla camorra del clan Fabbrocino. Questa organizzazione sfruttava il sistema del ‘click day’ per i permessi di soggiorno, ottenendo guadagni illeciti attraverso pratiche irregolari. Sono state analizzate oltre 40.000 domande presentate nel 2023.

La premier Giorgia Meloni aveva già denunciato irregolarità nel sistema, portando un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il risultato dell’operazione ha portato all’arresto di 34 persone (11 in carcere e 23 agli arresti domiciliari) e a un totale di 45 indagati. Le accuse includono associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, estorsione, falso ideologico e truffa. Tra i capi dell’organizzazione ci sono tre avvocati coinvolti in un giro d’affari da milioni di euro, uno dei quali aveva acquistato una Ferrari, ora sequestrata.

Il sistema coinvolgeva procacciatori di migranti, in gran parte dal Bangladesh, che desideravano ottenere visti per entrare in Italia. Per ricevere i documenti, i migranti dovevano passare attraverso un Caf gestito da uno degli avvocati. Accessi Spid forniti da 11 imprenditori compiacenti, alcuni ignari, consentivano di caricare rapidamente le domande, bypassando chi ne aveva reale necessità. I costi delle pratiche variavano tra i 2-3mila euro iniziali e 10mila euro per la conclusione, con una parte significativa delle 160.000 domande in Italia elaborata in Campania.

Fonte: www.adnkronos.com