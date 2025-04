Incertezze su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Prima dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino 31, è stata registrata una voce maschile che dice: “Stai più indietro”. Questa frase è stata catturata da una telecamera di sorveglianza all’interno di un box auto, a pochi minuti dalle urla della vittima. L’accusa sostiene che la voce possa appartenere a Louis Dassilva, il quale ha sempre negato di essere presente sulla scena del crimine, affermando di trovarsi a casa con la moglie.

La telecamera ha registrato anche altri suoni significativi, come una voce che ordina di “calma” e una voce femminile che grida “Buona” durante l’aggressione. Tuttavia, le immagini video non sono disponibili, poiché la saracinesca ha ostacolato la registrazione visiva. Le indagini della Procura di Rimini si concentrano sulle voci registrate, che si ritiene possano essere di Dassilva e di Manuela Bianchi. I difensori degli indagati contestano l’affidabilità di queste registrazioni, sostenendo che la distanza della telecamera dall’azione e il rumore di fondo renderebbero difficile l’isolamento delle voci per attribuirle a specifiche persone.

Il nuovo audio, che aggiunge ulteriori elementi all’indagine, si inserisce in un contesto di prove già in corso per determinare la verità sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto con 29 coltellate. Le voci registrate dalla telecamera potrebbero rappresentare, quindi, una svolta nelle indagini in corso, ma gli avvocati difensori mettono in dubbio la loro validità come prove incriminate.