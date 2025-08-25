Incertezze nelle Regionali: caos per il Centrosinistra in Puglia

Il centrosinistra in Puglia si trova in difficoltà a causa della situazione legata al candidato Antonio Decaro, eurodeputato con un’ampia base di consensi. Decaro ha rifiutato di includere nelle liste locali i due ex presidenti Michele Emiliano e Nichi Vendola, sostenendo che non può farsi carico di vent’anni di governo. Questa scelta ha generato malumori tra i membri del partito, che temono uno scontro interno.

Il segretario della Puglia, Domenico De Santis, ha convocato la segreteria regionale per discutere dell’unità del centrosinistra, preoccupato che le divergenze possano esplodere. Anche il partito di sinistra Avs ha espresso disagio per il metodo di selezione dei candidati nelle regioni, criticando Decaro per il suo intervento sulla candidatura di Vendola.

Nella Campania, la situazione non è meno tesa, con l’ex presidente della Camera Raffaele Fico indicato come potenziale candidato. Tuttavia, la competizione interna tra i membri del partito potrebbe complicare le scelte per le liste regionali.

Nel centrodestra, il Veneto presenta le sue sfide. La Lega sta cercando un successore per Luca Zaia, ma la situazione è ancora incerta. Fratelli d’Italia ha preparato il deputato Raffaele Speranzon come possibile alternativa. Tuttavia, Zaia ha annunciato la sua intenzione di presentare una lista personale, creando tensioni all’interno del partito.

In Campania, il viceministro Edmondo Cirielli è emerso come candidato, ma ha incontrato la resistenza di Forza Italia, che preferirebbe una figura femminile. Giorgia Meloni ha rinviato un viaggio all’estero, portando a considerare più seriamente le questioni regionali, in un clima di incertezze politiche sempre più marcato.