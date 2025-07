Incertezze economiche: i manager chiedono un’Europa unita

Il panorama politico ed economico europeo è attualmente caratterizzato da una crescente incertezza, alimentata dalle dinamiche della campagna di Trump e dalla complessità dei negoziati internazionali. Questa situazione si riflette in un recente sondaggio condotto da AstraRicerche, per conto di Manageritalia, che ha rivelato le preoccupazioni di oltre 1.000 manager italiani.

Secondo Tito Boeri, economista e commentatore, l’incertezza rappresenta il rischio più grande per l’economia, con possibili effetti deleteri in caso di accordi temporanei. I manager intervistati hanno evidenziato l’importanza di una risposta decisa e unita da parte dell’Unione Europea. Boeri sottolinea che un atteggiamento ambivalente da parte dell’Italia, mirato a mantenere una posizione neutra, potrebbe indebolire l’azione collettiva europea.

L’economista ritiene fondamentale che l’Europa si presenti coesa e determinata nella gestione delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, suggerendo che l’uso di misure compensative come i contro dazi potrebbe indurre Trump a rivedere la propria posizione. Al contrario, l’inerzia italiana potrebbe portare a un calo nelle esportazioni e a un aumento dei costi per i consumatori americani, rendendo la politica dei dazi meno sostenibile.

Boeri mette in guardia anche sul rischio di un’escalation verso guerre commerciali, qualora altri Paesi decidessero di rispondere aumentando le proprie tariffe. Pertanto, la necessità di una reazione rapida e ferma viene considerata fondamentale per affrontare questa offensiva, evitando di rimanere passivi in un contesto di crescente instabilità internazionale.