Incertezza sull’accordo tra ITA e Lufthansa

Le trattative per l’acquisizione di Ita Airways da parte di Lufthansa hanno subito un nuovo stallo, dopo due anni di discussioni. Il Ministero del Tesoro italiano ha respinto la richiesta della compagnia tedesca di ridurre l’importo complessivo dell’accordo, fissato a 829 milioni di euro. Secondo “Il Corriere della sera”, le due parti stavano discutendo alcune clausole relative a un aumento di capitale iniziale di 325 milioni per una quota del 41% in Ita, con la possibilità per Lufthansa di aumentare la propria partecipazione fino al 90% entro il 2033.

Ieri era prevista la scadenza per la presentazione dei contratti a Bruxelles, ma il Ministero dell’economia e delle finanze ha ritirato la firma, causando un blocco delle trattative. Lufthansa ha giustificato la richiesta di sconto sostenendo che ha sostenuto costi significativi per investimenti successivi all’accordo del 2023. Tuttavia, il Ministero economico ha valutato questa richiesta come inaccettabile, considerando che Ita ha migliorato la sua posizione economica e attualmente vale di più. Non sembrano esserci rischi per la prima tranche di investimento né per la scadenza del 4 novembre.

Intanto, la Commissione Europea ha confermato di avere contatti con Lufthansa e il Ministero italiano per analizzare l’accordo. Ita non ha rilasciato commenti, dichiarando che la questione è in discussione tra il Mef e Lufthansa. La compagnia tedesca insiste di star rispettando l’accordo del 2023 con il governo italiano.

Nel frattempo, i parlamentari del Movimento 5 Stelle criticano il governo Meloni per la gestione del dossier, avvertendo che il blocco dell’accordo potrebbe avere ripercussioni molto negative non solo su Ita, ma sull’intero settore aereo. Anche il deputato del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento riguardo alla mancata firma dell’accordo, che potrebbe compromettere la competitività di Ita Airways.

Salvini ha delegato la questione a Giorgetti, mentre il gruppo Avs esprime preoccupazione per l’evoluzione della trattativa e chiedono un’informativa urgente al ministro. Si esprimono timori per il futuro di Ita e per il rispetto della scadenza fissata per l’11 novembre per l’invio del piano finale alla Commissione Europea.