Sono settimane difficili per la programmazione della domenica di Canale 5 dato che, secondo quanto trapelato online da TvBlog e Dagospia, il primo pomeriggio – nella sfida diretta contro Mara Venier e la sua Domenica In – dovrebbe arrivare Lorella Cuccarini.

In un editoriale pubblicato oggi da Giuseppe Candela su Dagospia, però, è emerso che Lorella Cuccarini non avrebbe ancora accettato la proposta di Mediaset che, in teoria, vorrebbe fare un programma sulla scia di tre successi del passato: il quiz di Mike Bongiorno, Campanile di Sera, andato in onda nel triennio 1959-1962; La Domenica del Villaggio di Davide Mengacci (chiuso nel 2004 dopo un decennio) e Scene da un matrimonio sempre di Mengacci.

“Lorella Cuccarini non ha ancora accettato” – si legge su Dagospia – “I programmi puzzano in effetti di naftalina e flop da lontano. Sono in arrivo sorprese o si punta a un anno di purgatorio prima di una vera rivoluzione nel 2022 con volti di peso?“.

Settimane fa si era parlato anche di un’ispirazione a Melaverde,

“Ricordate la Domenica del Villaggio condotta da Davide Mengacci? E sicuramente conoscete Melaverde in onda ogni domenica a mezzogiorno. Sembrano proprio loro i punti di partenza per costruire la nuova domenica di Canale 5“.

Mediaset pensa ad una promozione per Lorella Cuccarini dopo Amici: c’è in bilico la domenica pomeriggio https://t.co/7pcFWIxE0k — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 28, 2021

Incerta la domenica di Canale 5, Lorella Cuccarini non ha ancora firmato e riappare Elisa Isoardi

Sempre Giuseppe Candela ha svelato che non è ancora certa la durata del nuovo programma che vorrebbero affidare a Lorella Cuccarini e non è quindi esclusa l’ipotesi che la fascia delle 17:00 – 18:00, in concomitanza con l’inizio del talk di Francesca Fialdini su Rai Uno, venga affidata ad Elisa Isoardi.