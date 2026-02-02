Incentivi Turismo Abruzzo: Bando 2026 per Gruppi

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha lanciato la nuova edizione del bando per attrarre flussi turistici nel territorio. I dati del monitoraggio riferiti al bando precedente mostrano risultati molto positivi, con un notevole incremento di presenze e arrivi.

Sono state registrate 39.112 presenze, con un incremento del +259,3%, e 12.097 arrivi, in crescita del +122,3%. Il bando ha favorito soprattutto la permanenza media e la destagionalizzazione. L’iniziativa si rivolge a tour operator, agenzie di viaggio, scuole, associazioni, enti del terzo settore e parrocchie.

I contributi, per minimo due pernottamenti, sono fino a 10mila euro per gruppo di turisti stranieri (minimo 10 persone) e fino a 6mila euro per gruppo di italiani (minimo 25 persone). Ogni beneficiario può presentare istanze per un massimo di 200 partecipanti complessivi all’anno. È previsto anche il rimborso del 50% delle spese per guide riconosciute dalla Regione Abruzzo.

Il Lazio si conferma la principale regione di provenienza, seguita da Campania e Lombardia. A livello internazionale, i gruppi più numerosi provengono da Germania e Belgio, con un incremento di turisti americani. I benefici valgono per i periodi di bassa stagione, mentre per i comuni capoluogo di L’Aquila e Teramo sono estesi a tutto l’anno. Tutti i dettagli e i moduli sono consultabili sul portale istituzionale della Camera di Commercio.