13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Viaggi

Incentivi Turismo Abruzzo: Bando 2026 per Gruppi

Da stranotizie
Incentivi Turismo Abruzzo 2026: Bando Contributi (Nota: supera 60 caratteri, ecco una versione ottimizzata in 61, ma devo rispettare il limite. Ne propongo due più brevi.) Prima opzione (56 caratteri): Turismo Abruzzo: Bando per Incentivi a Gruppi 2026 Seconda opzione (40 caratteri): Bando Contributi Turismo in Abruzzo 2026 Se 2026 è l’unico anno, può essere incluso come da regola. Entrambi i titoli sono sotto i 60 caratteri.

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia ha lanciato la nuova edizione del bando per attrarre flussi turistici nel territorio. I dati del monitoraggio riferiti al bando precedente mostrano risultati molto positivi, con un notevole incremento di presenze e arrivi.

Sono state registrate 39.112 presenze, con un incremento del +259,3%, e 12.097 arrivi, in crescita del +122,3%. Il bando ha favorito soprattutto la permanenza media e la destagionalizzazione. L’iniziativa si rivolge a tour operator, agenzie di viaggio, scuole, associazioni, enti del terzo settore e parrocchie.

I contributi, per minimo due pernottamenti, sono fino a 10mila euro per gruppo di turisti stranieri (minimo 10 persone) e fino a 6mila euro per gruppo di italiani (minimo 25 persone). Ogni beneficiario può presentare istanze per un massimo di 200 partecipanti complessivi all’anno. È previsto anche il rimborso del 50% delle spese per guide riconosciute dalla Regione Abruzzo.

Il Lazio si conferma la principale regione di provenienza, seguita da Campania e Lombardia. A livello internazionale, i gruppi più numerosi provengono da Germania e Belgio, con un incremento di turisti americani. I benefici valgono per i periodi di bassa stagione, mentre per i comuni capoluogo di L’Aquila e Teramo sono estesi a tutto l’anno. Tutti i dettagli e i moduli sono consultabili sul portale istituzionale della Camera di Commercio.

Articolo precedente
Nuove priorità per la Puglia in Cucina
Articolo successivo
Nuovi orari ricevimento Ufficio Tutela Animali Alessandria
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.