Incentivi per rivitalizzare i borghi calabresi, l’idea Occhiuto

Da StraNotizie
Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria dimissionario e candidato alla sua rielezione, ha annunciato un’iniziativa per incentivare il trasferimento nelle aree interne della Calabria. In un video pubblicato sui suoi social, ha rivelato che dal 7 ottobre lancerà il programma “Casa Calabria 100”, che prevede contributi fino a 100mila euro per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni.

L’idea si ispira a un’iniziativa simile adottata dal Trentino, che ha offerto incentivi per le persone che desiderano trasferirsi nei propri borghi. Occhiuto ha spiegato che, a differenza di quanto avvenuto precedentemente, ora ci sono risorse disponibili grazie alla revisione delle politiche di spesa delle risorse europee. Queste risorse non saranno destinate al ReArm, ma saranno orientate verso l’idrico e il social housing, ovvero il diritto all’abitazione.

Occhiuto ha sottolineato l’importanza di destinarle a favore delle aree interne, colpite da spopolamento. Ogni persona che trasferirà la propria residenza in uno di questi comuni potrà beneficiare dell’incentivo per acquistare una casa. Con questa misura, il presidente intende comunicare che la Calabria offre opportunità a chi decide di risiedere in una delle regioni più belle d’Italia.

