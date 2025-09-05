Incentivi per Lavoro Stabile in Umbria per le Imprese

Dal 25 agosto 2025, le imprese dell’Umbria possono beneficiare di nuovi incentivi per l’occupazione stabile. Questi incentivi sono progettati per supportare le aziende nell’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato o nella stabilizzazione di contratti già esistenti, con particolare attenzione a disoccupati, persone con disabilità e giovani laureati.

Il programma mira a sostenere le aziende umbre che effettuano assunzioni, concentrandosi su giovani sotto i 35 anni, disabili oltre la quota obbligatoria e disoccupati. Le aziende possono richiedere questi incentivi anche per stabilizzare lavoratori già in forza. Il programma prevede un budget complessivo di 5 milioni di euro, cofinanziato attraverso il Programma regionale Umbria FSE+ e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

I contributi a fondo perduto variano tra 9.000 e 15.000 euro, a seconda della tipologia di assunzione. Fino a 15.000 euro sono disponibili per assunzioni a tempo indeterminato di disabili e giovani laureati per ruoli che richiedono una laurea. Fino a 9.000 euro possono essere ricevuti per la stabilizzazione o assunzione di disoccupati registrati nel Programma GOL.

Le imprese che hanno sede in Umbria e operano nel settore privato, indipendentemente dalle dimensioni, possono richiedere questi incentivi. Le assunzioni devono avvenire tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, mentre la stabilizzazione dei contratti esistenti deve essere completata tra il 1° agosto e il 30 settembre 2025.

Le domande possono essere presentate dal 25 agosto al 31 dicembre 2025 tramite una piattaforma regionale dedicata, che sarà disponibile a breve.