Incendio sul Vesuvio, il drammatico aggiornamento da Napoli

Un vasto incendio ha colpito le pendici del Vesuvio, generando una densa colonna di fumo visibile anche da Napoli. Le fiamme stanno interessando principalmente la pineta di Terzigno, situata nei pressi del Parco nazionale del Vesuvio, e hanno ripreso vigore nelle ultime ore, dopo aver infuriato per giorni a intensità ridotta.

Il rogo è scoppiato nel pomeriggio dell’8 agosto ma era attivo già dal 5 agosto, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Una serie di lingue di fuoco ha minacciato la vegetazione del Parco nazionale del Vesuvio e il bosco di Lavarella. Inoltre, è emerso un secondo focolaio nei pressi dello stadio comunale di Terzigno.

Per contenere l’incendio, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Napoli, coadiuvati da Canadair e squadre della Protezione civile. Nonostante gli sforzi, le fiamme continuano a estendersi e un’ordinanza è stata emessa per invitare la popolazione a prendere precauzioni.

La Protezione civile ha registrato un incremento degli incendi boschivi in Campania, con oltre 1.060 roghi dal 15 giugno che hanno distrutto circa 2.568 ettari di territorio. Questo evento non è raro: il Vesuvio è stato colpito da incendi significativi anche negli anni precedenti, come nel 2016 e nel 2017, quando bruciarono oltre mille ettari di pineta.