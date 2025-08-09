Incendio sul Vesuvio continua a devastare la natura locale

Un incendio di vaste proporzioni sta continuando a devastare la zona del Vesuvio, interessando in particolare la pineta di Terzigno. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, supportati da canadair e elicotteri della Protezione Civile, le fiamme restano sotto controllo solo parziale, mettendo a dura prova le operazioni di spegnimento.

Le fiamme, che sono iniziate nella serata del 5 agosto, stanno raggiungendo altezze di circa 1000 metri, complicate dal vento che alimenta il rogo. Le aree maggiormente colpite includono, oltre a Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata e Torre del Greco. Gli abitanti di queste zone segnalano un’aria irrespirabile, costringendoli a rimanere in casa con l’aria condizionata per sfuggire al caldo.

Raffaele De Luca, presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, ha comunicato già dal giorno precedente l’intenzione di intensificare gli interventi aerei. Inoltre, la stampa locale riporta che molti residenti, preoccupati per la situazione, hanno deciso di abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni per cercare rifugio in luoghi più sicuri.

Le prime indagini suggeriscono che l’incendio possa avere origini dolose, sollevando preoccupazioni tra i residenti, già colpiti da eventi simili in passato. Il fenomeno degli incendi boschivi in Campania è allarmante: dal 15 giugno, si sono registrati oltre 1000 incendi, con circa 2568 ettari di vegetazione distrutti. I commenti sui social network esprimono dolore e preoccupazione per il patrimonio naturale messo a rischio da queste fiamme devastanti.