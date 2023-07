Incendio Rsa Milano, ci sono due indagati

Primi due indagati per il rogo scoppiato nella Rsa ‘Casa dei coniugi’ di Milano, in cui venerdì scorso hanno perso la vita sei anziani e sono rimaste intossicate 81 persone. La decisione arriva al termine di una riunione operativa in procura a Milano a cui hanno partecipato, oltre ai due pm titolari del fascicolo, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pubblico ministero Maura Ripamonti, anche i vigili del fuoco.

I due indagati sono Giancarlo Anghinolfi, direttore generale della Proges, la cooperativa che gestisce la rsa di proprietà del Comune, e Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento. Secondo indiscrezioni il numero di indagati potrebbe salire presto a sei, ma per questo sarà necessario un nuovo sopralluogo nella struttura – in programma domani alle ore 10 – alla presenza del pm, dei consulenti e dei vigili del fuoco per chiarire le fasi dello sviluppo dell’incendio e fare ulteriori verifiche su “impianti e materiali” presenti nella stanza in cui sono partite le fiamme.

Un “atto investigativo indispensabile” viene definito, per chiarire delle eventuali responsabilità che non si riescono a mettere in chiaro con la sola documentazione a disposizione della procura che indaga per omicidio colposo, incendio e lesioni colpose.