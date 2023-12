Incendio ospedale Tivoli, una volontaria: "Ho visto il terrore nei loro occhi"

In un post su Fb il drammatico racconto di una notte di speranza e dolore: “Ci perdonino le anime di chi non siamo riusciti a raggiungere in tempo…”

Incendio nell’ospedale di Tivoli. “Una grande disgrazia che non doveva accadere e che si poteva e doveva evitatare” scrive in uno straziante post la volontaria, la 32enne Veronica Fortuna che definisce la scorsa notte come “una delle più tristi” della sua vita. Tre sono stati i morti. “Un ospedale dovrebbe offrire cure, serenità, assistenza, conforto…Credetemi non è bello vedere gli occhi di un malato che trasmettono la pura paura di morire. Paura che gli sale ancora di più quando ti vedono entrare nelle stanze buie con il casco in testa,il respiratore sulla bocca e la divisa antincendio addosso. Sentire persone che gridano, persone che pregano pensando che quella sia la loro ultima preghiera…”.

“Telefoni dei pazienti che squillano perché i loro cari sono in estrema preoccupazione…cercare di rispondere a più chiamate possibili per dare un sospiro di sollievo a chi ha l’anima in pena per il proprio caro ricoverato. Pavimento e pareti che emanano calore… – racconta -. Non puoi farti prendere dallo sgomento perché hai interi reparti da svuotare, scendendo e salendo ripetutamente 4/5 piani a piedi, portando pazienti sui lenzuoli adibiti a barelle…Vedere medici e infermieri che cercano di mantenere ordine e signorile pazienza in mezzo al fumo nocivo che ha invaso corridoi e stanze…Abbiamo fatto tutti il possibile. Ci perdonino le anime di chi non siamo riusciti a raggiungere in tempo…Che la terra vi sia lieve”.