Incendio Nola: nube tossica allerta la popolazione locale

Un incendio di notevole intensità è scoppiato a Nola, nell’area industriale del Cis e dell’Interporto, mercoledì 28 maggio. Le fiamme hanno avvolto un capannone di circa 1.000 metri quadrati, appartenente all’azienda Gesco, specializzata in materiali plastici, espandendosi rapidamente a due strutture adiacenti su un’area di oltre 3.000 metri quadrati.

La colonna di fumo nero è stata visibile anche a chilometri di distanza, alimentata dalle condizioni meteorologiche e dal vento, ma fortunatamente non sono stati registrati feriti. Le motivazioni dell’incendio sono ancora in fase di accertamento; si ipotizza un’origine accidentale, possibile legata a un corto circuito o a materiali infiammabili presenti nel deposito.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con diverse autobotti e attrezzature specializzate per il controllo delle fiamme, l’operazione si è rivelata complessa data l’estensione e la natura del materiale coinvolto. Al momento del rogo, il personale era assente, evitando conseguenze più gravi.

Le autorità locali hanno emesso avvisi di sicurezza per i comuni vicini, come Comiziano, Camposano e Brusciano, invitando la popolazione a tenere chiuse porte e finestre a causa della nube tossica. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpac) è stata allertata per monitorare la qualità dell’aria, focalizzandosi sulla ricerca di diossine e altri inquinanti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it