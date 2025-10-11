Incendio mortale a San Pietro Vernotico, tragedia in casa

Un uomo di 98 anni e la sua badante di 44 anni sono stati trovati morti in un appartamento a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a causa di un incendio. L’allerta è scattata quando un parente, non riuscendo a contattare l’anziano, ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti poco prima delle 20.

All’interno dell’appartamento, i corpi sono stati rinvenuti in due stanze diverse. Stando alle prime indagini, il decesso potrebbe essere avvenuto per intossicazione da fumi. L’anziano era originario di San Pietro Vernotico, mentre la badante era di nazionalità romena. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incendio.