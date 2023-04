Incendio in un ristorante italiano a Madrid: 2 morti. Testimoni: "Colpa della pizza flambé"

Due morti e 10 feriti, di cui sei gravi, nell’incendio di un ristorante nel centro di Madrid. Le fiamme, come riporta El Pais, sono divampate nella sala da pranzo di un ristorante italiano in Plaza de Manuel Becerra nel quartiere di Salamanca. Tra le vittime ci sarebbe anche un dipendente del locale. Secondo diversi testimoni l’incendio avrebbe avuto origine da “un errore del cameriere nel preparare la pizza flambé”. Nonostante siano arrivate dieci ambulanze e dodici squadre di vigili del fuoco, riferiscono le autorità locali, non si è potuta evitare la tragedia.