Incendio in un palazzo a Corsico: fiamme e crollo del tetto seminano il panico tra i residenti

Un incendio è scoppiato nel sottotetto di un palazzo a Corsico, nella periferia di Milano, nel tardo pomeriggio del 7 gennaio. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la struttura al civico 38 di via Vincenzo Monti, provocando il crollo del tetto. Gli inquilini sono stati evacuati in tempo, evitando conseguenze gravi, sebbene due persone abbiano dovuto ricevere cure per inalazione di fumo, senza riportare comunque ferite gravi.

Sei squadre dei vigili del fuoco sono arrivate rapidamente sul luogo per spegnere il rogo, riuscendo a domarlo in meno di un’ora. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine, ma è noto che l’edificio, risalente agli anni Cinquanta, era stato recentemente ristrutturato. Il sindaco di Corsico, Stefano Ventura, insieme ad alcuni assessori, ha costosamente supervisionato le operazioni di soccorso, mentre la polizia locale ha chiuso il traffico nelle vicinanze per facilitare il lavoro dei pompieri.

L’edificio colpito dall’incendio è ben noto tra i residenti, essendo la sede della cooperativa Canostra e situato vicino a due strutture scolastiche: un asilo e una scuola, recentemente chiusa per problemi strutturali. La notizia dell’incendio si è rapidamente diffusa sui social, dove molti residenti hanno espresso la loro preoccupazione e hanno condiviso video e immagini delle fiamme.

Quella giornata ha registrato altri incendi nell’area milanese, colpendo anche Rho e un’azienda agricola a Mediglia. Qualche giorno prima, un ulteriore rogo aveva distrutto un capannone in viale Sarca. Eventi che hanno destato allerta tra la popolazione locale, già preoccupata per la sicurezza degli edifici e delle abitazioni. La situazione ha richiesto un’attenzione particolare da parte delle autorità, sia per il rischio di nuovi incendi che per garantire la sicurezza degli inquilini degli edifici colpiti.

Il lavoro dei vigili del fuoco è stato fondamentale per evitare danni maggiori e hanno messo in atto tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della comunità circostante.