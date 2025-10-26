Incendio in pizzeria a Vedelago: attimi di paura in cucina

Un incendio si è verificato nella cucina della pizzeria ristorante LV, situata in via Vicenza a Vedelago, la mattina del 26. In quel momento, il locale, chiuso di domenica, stava ospitando una festa privata e solo alcuni membri del personale erano presenti per preparazioni.

Le fiamme sono scoppiate intorno alle 11:30. Il personale ha immediatamente contattato i vigili del fuoco componendo il numero d’emergenza 115. Una squadra del distaccamento di Castelfranco è intervenuta prontamente, riuscendo a fermare la propagazione delle fiamme dal punto d’origine alla restante parte del locale. Non si sono registrati feriti, ma per precauzione è stata chiamata un’ambulanza.

Dai primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato causato da una pentola d’olio dimenticata su un fornello. Quando il fumo ha riempito la cucina, risalendo nella cappa, le fiamme erano già alte e il personale ha dovuto chiedere aiuto. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato rapidamente, limitando i danni principalmente a pareti annerite e attrezzature da lavoro da buttare. La situazione ha comunque rovinato la festa.