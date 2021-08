Incendio e grande paura poco prima della mezzanotte nella centralissima via Mazzini, a Oristano. Le fiamme si sono levate dall’appartamento al piano superiore di un edificio privato sul lato sinistro della strada, in direzione di piazza Mariano, edificio che al piano terra ospita il bar Isola cafe.

Il fuoco si è propagato molto velocemente anche per la presenza di rivestimenti in legno. All’interno dell’appartamento c’erano almeno tre persone: la proprietaria, Francesca Denti, e i due figli, che hanno cercato di bloccare le fiamme, ma non ci sono riusciti.

È subito scattato l’allarme. Alcune pattuglie della polizia hanno interdetto la zona. Diverse persone hanno abbandonato le loro abitazioni vicine e sono scese in strada.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco sono giunte le squadre, con le autocisterne e un’autoscala. I vigili hanno avviato l’operazione di spegnimento.

Attimi di grande tensione per il pericolo che l’incendio, con fiamme alte quasi una decina di metri e un fumo acre, potesse propagarsi ad altri edifici.

Il fuoco, però è stato spento poco dopo la mezzanotte e mezza. Durante le operazioni almeno due vigili hanno avvertito un malessere e sono stati soccorsi dal personale di un’ambulanza del servizio 118. (AGI) Il tetto dell’edificio e’ crollato e l’intero immobile ha subito danno ingenti.

Si dovranno stabilire ora le origini dell’incendio in una giornata da bollino rosso per le alte temperature.