Incendio in discount a Fiumicino, evacuati residenti di due palazzine

La sala operativa del comando di Roma ha inviato a Fiumicino, in via Florina 115, tre Squadre Vvf con una Autobotte e l’autoscala per un incendio di un supermercato divampato alle 6 di questa mattina.

Una volta domate le fiamme, sono stati evacuati per precauzione i residenti di due palazzine di quattro piani soprastanti l’attività commerciale. L’incendio attualmente è sotto controllo ma proseguono le verifiche e i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli appartamenti. presenti il 118 e la polizia urbana