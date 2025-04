Incendio in Alto Adige: 60 ettari di bosco distrutti, è il secondo in un mese. Raccomandazioni per la sicurezza

Un grande incendio boschivo è divampato ad Agumes, in Val Venosta, Alto Adige, devastando circa 60 ettari di bosco. I vigili del fuoco sono mobilitati per spegnere le fiamme, assistiti da elicotteri; tuttavia, la zona è difficile da raggiungere e l’approvvigionamento d’acqua risulta complicato. La Protezione Civile ha avvisato la popolazione di chiudere porte e finestre a causa del forte sviluppo di fumo e della possibilità di caduta di cenere nelle aree coinvolte, tra cui Stelvio, Trafoi e Prato.

La colonna di fumo si dirige verso il Trentino occidentale, passando dalla Valle di Peio al Passo del Tonale, con potenziali effetti anche su Madonna di Campiglio. È fondamentale proteggere un ripetitore presso Montoni per evitare interruzioni nella rete televisiva, radiofonica e telefonia mobile. Le operazioni di contenimento del rogo sono monitorate da elicotteri mentre il fumo continua a spostarsi, creando ulteriori disagi.

Questo incendio è il secondo in un mese nella stessa area; a marzo, un rogo simile aveva già colpito Laces, impegnando i vigili del fuoco per circa una settimana. Le autorità locali rimanendo vigili sull’evoluzione della situazione e chiedono alla popolazione di seguire le indicazioni di sicurezza per garantire la propria incolumità. L’incendio, scoppiato nel pomeriggio di giovedì 10 aprile, continua a destare preoccupazione per la sua portata e per i rischi associati alla dispersione di fumi tossici nell’atmosfera.