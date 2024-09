Incendio di un camion nella galleria Calavà dell’A20 Palermo-Messina: deragliamento del traffico e attualità della situazione

Un camion a due piani adibito al trasporto di automobili è andato in fiamme all’interno della galleria Calavà, lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, il 5 settembre alle 16:30. L’incendio, le cui cause rimangono sconosciute, ha costretto le autorità a chiudere il tratto di autostrada interessato e ha causato disagi significativi alla viabilità locale, già sotto pressione a causa della stagione turistica estiva in corso.

Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allerta, permettendo un rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo, giunti con un’autobotte e un carro aria. Hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento, necessitando di bloccare il traffico all’interno della galleria. Nel frattempo, è stata disposta la deviazione del traffico sulla strada statale 113, obbligando i veicoli a uscire ai caselli di Patti, in direzione Palermo, e di Brolo, in direzione Messina.

Fortunatamente, non ci sono stati né feriti né vittime, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Sicilia. Tuttavia, l’incidente ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza del tunnel. In serata, la situazione ha mostrato segnali di miglioramento e la chiusura totale dell’autostrada è stata revocata, ma la circolazione è stata limitata a una sola carreggiata tra i chilometri 70+800 e 75+300 per consentire lavori di messa in sicurezza della galleria. Attualmente, non si segnalano gravi problemi al traffico, ma il cambiamento nella viabilità sarà in vigore fino al completamento dei lavori.

Questa situazione mette in evidenza la necessità di garantire misure di sicurezza adeguate lungo le autostrade italiane, specialmente nei punti critici come i tunnel. Eventi come questo possono infatti causare non solo disaggi temporanei, ma anche interrogativi sui protocolli di sicurezza e prevenzione degli incendi a bordo di veicoli pesanti. Le autorità locali e i servizi di emergenza continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per garantire una viabilità sicura per tutti gli utenti della strada.