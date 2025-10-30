Incendio devastante al casello Brescia Sud sulla A21

Un ampio incendio ha colpito il casello di Brescia Sud sulla A21, causando la distruzione della maggior parte della struttura e interrompendo la circolazione. Secondo le prime segnalazioni, il rogo sarebbe originato da un camion in transito, carico di materiali altamente infiammabili.

Un denso fumo nero si è sollevato dalla zona, visibile anche a notevole distanza. I Vigili del fuoco di Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo sono intervenuti per domare le fiamme, con il supporto del personale sanitario per eventuali feriti o intossicati. Le autorità invitano la popolazione a evitare l’area fino al termine dell’emergenza.