Attualità

Incendio devastante al casello Brescia Sud sulla A21

Da stranotizie
Un ampio incendio ha colpito il casello di Brescia Sud sulla A21, causando la distruzione della maggior parte della struttura e interrompendo la circolazione. Secondo le prime segnalazioni, il rogo sarebbe originato da un camion in transito, carico di materiali altamente infiammabili.

Un denso fumo nero si è sollevato dalla zona, visibile anche a notevole distanza. I Vigili del fuoco di Brescia, Mantova, Cremona e Palazzolo sono intervenuti per domare le fiamme, con il supporto del personale sanitario per eventuali feriti o intossicati. Le autorità invitano la popolazione a evitare l’area fino al termine dell’emergenza.

