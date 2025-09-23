Incendio devastante a Fano, paura e caos in via Pergolesi

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha creato grande apprensione in via Pergolesi, a Fano. Poco dopo le 15.45, le fiamme sono divampate all’interno di un capanno, generando una imponente nube di fumo nero visibile da diverse zone della città. Due forti esplosioni hanno preceduto il rogo, che ha distrutto la struttura e colpito anche una Fiat 500 parcheggiata nelle vicinanze.

Il capanno si trovava nel cortile di una palazzina gialla, adiacente all’ex hotel Europa Meublé, oggi chiuso. Al suo interno erano conservati attrezzi, vernici e solventi, materiali che hanno alimentato il fuoco. L’edificio ospita diverse famiglie.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre mezzi, tra cui due autobotti e un’autoscala. Hanno dovuto tagliare il cancello con una sega circolare per accedere alla zona e spegnere le fiamme. Per garantire la sicurezza, l’intera via Pergolesi è rimasta chiusa per ore. La parte retrostante della palazzina ha riportato danni significativi: le fiamme hanno danneggiato diverse finestre e il fumo è penetrato negli appartamenti. Uno di questi è stato dichiarato inagibile, mentre gli altri hanno subito danni da fumo.

Inoltre, i sanitari del 118 hanno soccorso una persona, fortunatamente senza gravi conseguenze. Si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da uno zampirone lasciato acceso nel capanno. I residenti del quartiere hanno manifestato il loro spavento per l’accaduto, descrivendo il forte boato e la grande colonna di fumo come segnali di un’esplosione più devastante.