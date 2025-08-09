30.5 C
sabato – 9 Agosto 2025
Incendio devasta zona industriale a Camporotondo Etneo

Da StraNotizie
Un incendio di vasta portata ha colpito la zona industriale di Camporotondo Etneo, in provincia di Catania, preoccupando la popolazione locale per i rischi associati. Le fiamme sono divampate nella notte tra venerdì e sabato, secondo quanto riportato, all’interno dell’azienda Etna Global Service, che si occupa della raccolta e lavorazione di plastica e cartone.

Nella zona si è sprigionata una densa colonna di fumo nero, visibile anche da luoghi distanti come la spiaggia della Playa. L’incendio ha costretto le autorità a evacuare circa 60 famiglie dalle abitazioni circostanti a causa della minaccia di un’esplosione provocata dalla presenza di un serbatoio di gasolio nei pressi.

I vigili del fuoco, coadiuvati dalla Protezione Civile e dai carabinieri, sono prontamente intervenuti per controllare la situazione e per garantire la sicurezza della viabilità. Il sindaco di Camporotondo Etneo ha emesso un avviso urgente per i residenti del Villaggio Sant’Antonio Abate, invitandoli a recarsi in un punto di raccolta. I mezzi di soccorso, tra cui anche autobotti, sono stati supportati da volontari delle organizzazioni di Misericordia.

Attualmente non si conoscono le cause precise dell’incendio, né si esclude la possibilità di un’origine dolosa. Gli sfollati sono stati accolti in una sala consiliare del Municipio, dove ricevono assistenza, mentre alcune persone hanno trovato riparo da amici e parenti. L’area è anche caratterizzata da vegetazione fitta, che potrebbe favorire l’ulteriore propagazione del fuoco, aumentando le difficoltà per le operazioni di spegnimento.

