Incendio del Fantoccio di Giorgia Meloni a Poggio Mirteto: il Video del Carnevale Scatena l’Indignazione di FdI

Durante il “Carnevale liberato” di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, è stato bruciato un fantoccio di Giorgia Meloni, rappresentato come una bambola “Barbie fascio di luce”. Durante l’evento, i partecipanti hanno intonato cori antifascisti. Fratelli d’Italia ha reagito criticando l’episodio e definendolo uno “scempio”. Questa tradizione di bruciare figure pubbliche risale al 1861 e, in passato, ha visto protagonisti diversi leader politici come Renzi e Berlusconi.

Il Carnevale liberato di Poggio Mirteto celebra l’autoliberazione dallo Stato Pontificio e fu soppresso durante il regime fascista, per poi essere ripristinato nel 1977. Anche nel 2022 era stato bruciato un fantoccio con le sembianze della Meloni, suscitando anch’esso polemiche.

I commenti sulla situazione sono stati contrastanti. Licia Ronzulli, di Forza Italia, esprime solidarietà nei confronti della Premier, denunciando l’odio e l’intolleranza. D’altra parte, Stefano Bonaccini del PD ha affermato che le rivalità devono essere affrontate nelle urne, esprimendo solidarietà a Meloni e condannando la pratica di bruciare manichini e bandiere.

Nel 2007, Meloni aveva già criticato il Carnevalone, sostenendo che si stava trasformando da festa satirica a pretesto per comportamenti disordinati da parte di giovani estranei. L’attuale episodio rievoca questo passato, evidenziando le divisioni politiche presenti anche in manifestazioni tradizionali come il Carnevale liberato.