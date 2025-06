Incendio all’inceneritore di Raibano: fumo visibile da Rimini

Un incendio è divampato nell’area di stoccaggio dei rifiuti dell’inceneritore di Raibano, situato nel comune di Coriano, in provincia di Rimini, intorno alle 16 di domenica 1 giugno. Le fiamme hanno prodotto una densa colonna di fumo nero visibile anche da Riccione e lungo l’autostrada A14, destando preoccupazione tra automobilisti e residenti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, supportati da carabinieri e tecnici di Hera e Arpae, responsabili dei rilievi ambientali. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e, sebbene nessuno risulti ferito o intossicato, il fumo ha sollevato inquietudini riguardo a possibili sostanze nocive disperse nell’aria. Il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, è stato avvertito dell’accaduto.

Nonostante il termovalorizzatore non sia stato colpito direttamente dal rogo, l’incendio richiama la memoria di un precedente episodio simile avvenuto il 22 gennaio 2024. In quell’occasione, una violenta esplosione nell’area del nastro trasportatore dei rifiuti aveva causato il ferimento di tre operai e portato all’apertura di un’inchiesta per chiarire le cause del sinistro. Al termine di quel controllo, non erano stati riscontrati rischi per la salute pubblica legati alle emissioni.

Mentre i vigili del fuoco continuano a domare le fiamme, l’area circostante ha attirato molti curiosi, preoccupati per la situazione e il grande fumo che sovrasta la zona.

