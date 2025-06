Incendio al Teatro Massimo: intervento dei vigili del fuoco

Oggi pomeriggio si è registrato un principio d’incendio nella cucina del bar del Teatro Massimo di Palermo, il più grande d’Italia. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente, supportando il personale del bistrot che era già riuscito a circoscrivere il rogo. All’arrivo dei pompieri, il fuoco era sotto controllo e non si sono registrati feriti.

Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per chiarire le cause dell’incidente. Gli accertamenti sono svolti dal Nucleo investigativo antincendi per determinare le origini delle fiamme. Secondo le autorità, l’evento non ha impattato il teatro e le sue attività continueranno regolarmente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.palermotoday.it