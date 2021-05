Un incendio di orgine dolosa nei sotterranei del Policlinico di Bari che solo una serie di coincidenze fortunate ha impedito che facesse molti più danni a cose e persone. Di sicuro c’è stata tanta paura, soprattutto per il fumo che invadeva i locali nei quali erano ricoverati i pazienti, ma anche prontezza di riflessi. È quella che hanno avuto i medici, gli infermieri e tutto il personale del pronto soccorso del Policlinico di Bari che questa notte hanno dovuto fronteggiare questa emergenza improvvisa.

Incendio al Policlinico di Bari, fumo nel Pronto soccorso e nel padiglione Asclepios Incendio intorno alle 21.30 nel sottoscala del pronto soccorso del Policlinico di Bari: all’interno dei magazzini nei sotterranei hanno preso fuoco alcuni carrelli con all’interno biancheria, rifiuti ospedalieri trattati e plastica.L’area dedicata alle emergenze, invasa dal fumo, è stata evacuata, compresa la zona rossa dove sono ricoverati i pazienti Covid che sono stati trasferiti nei container esterni. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, intervenuti cin 4 mezzi e un’autoscala. Molto fumo e un forte odore di bruciato nella zona del Pronto soccorso e del padiglione Asclepios .

I vigili hanno anche sospeso per alcune decine di minuti l’erogazione dell’energia elettrica in tutto il padiglione Asclepios per poter lavorare in sicurezza. Nella notte l’energia elettrica è stata riattivata e la situazione è tornata lentamente alla normalità. Foto Michele Piscitelli

I sotterranei in cui è divampato l’incendio infatti si trovano proprio sotto le stanze del pronto soccorso. Ad accorgersi dell’incendio è stata un’ausiliaria che portava di sotto il vestiario sporco. Da quel momento nel giro di pochi minuti le stanze del pronto soccorso hanno cominciato a riempirsi di fumo, in maniera intensa.

Tutto il personale della struttura si è dato da fare per mettere in salvo i pazienti. Fortunatamente in quel momento non c’erano casi da codice rosso e la struttura mobile che si trova all’esterno del pronto soccorso, realizzata nei mesi scorsi per ospitare pazienti Covid, era vuota da una settimana. La scelta è stata immediata: trasferire nella struttura mobile i 16 pazienti ricoverati in quel momento nel Policlinico. Un’operazione compiuta nel giro di 20 minuti.

Poi l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. “I danni – dicono dal Policlinico – sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature. L’area del pronto soccorso attualmente non è ancora agibile per via dell’intenso odore di fumo”. Le emergenze vengono trasferite in altri ospedali della città, ma in giornata potrebbe essere ripristinata l’attività del pronto soccorso.

L’incendio – stando alle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco e della polizia – sarebbe di origine dolosa. Per capire meglio come si sia sviluppato, sarà necessario attendere il deposito della prima informativa da parte dei vigili del fuoco e poi della polizia scientifica, che ha effettuato diversi sopralluoghi. Saranno inoltre acquisiti i filmati delle telecamere ubicate nei pressi del padiglione, che ospita al piano terra il Pronto soccorso, e nei cui sotterranei si è verificato il rogo.

Stefano Andresciani, segretario Anaao-Assomed, elogia il personale: “Voglio sottolineare l’enorme professionalità e dedizione di tutto il personale del pronto soccorso che ha messo in sicurezza i pazienti in pochissimo tempo, anche rischiando in proprio. Sottolineo anche che quando i sindacati parlano di sicurezza forse qualche ragione ce l’hanno e non è solo quella di fare polemica. Visto che i pericoli esistono e vanno presi in considerazione. Ora aspettiamo di capire cosa è successo”.

Un tema, questo della sicurezza, su cui punta anche Antonio Mazzarella, segretario Cgil Medici: “La vera vergogna è che lì in quei locali al di sotto del pronto soccorso fosse accatastato molto materiale di scarto, se non proprio rifiuti. Non sappiamo nemmeno se ci fossero rifiuti speciali. Vorremmo capire perché erano accatastati in quel modo”.