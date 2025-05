A Siviglia, un incendio devastante è scoppiato in un magazzino di prodotti chimici, causando due feriti lievi: un dipendente, ricoverato per ustioni, e un pompiere che ha inalato fumi tossici. L’incidente ha portato all’evacuazione precauzionale, costringendo 80mila persone a rimanere in casa per evitare l’esposizione all’aria contaminata.

