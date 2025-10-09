Incendio a Nusco: scoppio devastante e misure di sicurezza

Nel pomeriggio, a Nusco, in provincia di Avellino, si è verificato un forte scoppio che ha dato origine a un vasto incendio in Contrada Leone, all’interno di una zona di un’azienda locale. Le fiamme hanno coinvolto diversi veicoli per il trasporto stradale, con almeno sette mezzi interessati, di cui due caricati di pomodori. Una colonna di fumo densa è stata visibile a chilometri di distanza, persino dalla strada Ofantina, e si è rapidamente diffusa nelle aree circostanti. Le cause dell’incendio sono attualmente indagate dai tecnici.

In attesa di risultati degli accertamenti ambientali da parte dell’Arpac, il sindaco di Nusco, Antonio Iuliano, ha firmato un’ordinanza cautelativa per i residenti nel raggio di 300 metri dal luogo dell’incidente. Il provvedimento richiede la chiusura di porte e finestre, la disattivazione degli impianti di aerazione e condizionamento, e il divieto di consumare o commercializzare frutta e ortaggi raccolti dopo l’incendio in un raggio di due chilometri. Inoltre, è vietato utilizzare acqua proveniente da pozzi o vasche non protette per scopi alimentari e pascolare nelle aree limitrofe. Queste misure sono state adottate come precauzione in attesa di rilievi tecnici per valutare l’impatto della nube di fumo nell’aria.