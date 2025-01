Incendio a Milano, evacuato un edificio in fiamme a Corsico

Un incendio è scoppiato intorno alle 18 nel sottotetto di un edificio situato in via Vincenzo Monti 38, a Corsico, Milano. Le fiamme si sono rapidamente propagate avvolgendo l’intera struttura in pochi minuti. Grazie alla prontezza dei condomini, tutti sono riusciti a evacuare l’edificio prima del collasso del tetto. Non ci sono stati feriti né intossicati; tuttavia, alcuni occupanti dell’edificio hanno richiesto assistenza medica per precauzione. Per gestire la situazione, sono stati inviati sul posto quattro mezzi dei Vigili del fuoco di Milano, che sono attualmente impegnati a circoscrivere l’incendio e garantire la sicurezza dell’area. L’intero palazzo è stato evacuato per evitare ulteriori rischi.