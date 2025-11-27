8.2 C
Incendio a Hong Kong: 44 morti

Disastri come incendi devastanti possono colpire qualsiasi città. Incidenti del genere sono spesso causa di vittime e danni ingenti. A Hong Kong un incendio in un complesso residenziale ha provocato almeno 44 morti.

