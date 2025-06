Incendio a Gubbio: Vigili del Fuoco salvano due cani dal rogo

I Vigili del fuoco di Gubbio sono stati chiamati a intervenire in merito a un incendio che ha interessato sterpaglie e materiali plastici. L’episodio è avvenuto intorno alle 18:45 in via del Botagnone.

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già minacciato un canile, all’interno del quale si trovavano quattro cani. I Vigili del fuoco sono riusciti a salvare due di essi, che sono stati subito restituiti al proprietario e poi portati da un veterinario per ricevere le necessarie cure. Purtroppo, gli altri due animali non hanno potuto essere salvati.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e una veterinaria dell’ASL, coinvolti nelle verifiche sanitarie e nelle indagini del caso.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.perugiatoday.it