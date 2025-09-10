Incendio a Cerea danneggia garage e veicolo in zona residenziale

Oggi, i Vigili del fuoco sono stati chiamati in via Giglio a Cerea per un incendio scoppiato in un garage di circa 30 metri quadrati. L’intervento è avvenuto intorno alle 8.30.

Le squadre di soccorso sono riuscite a contenere le fiamme, impedendo che si propagassero alle abitazioni vicine. Tuttavia, il fuoco ha causato danni significativi all’interno dell’autorimessa e alla struttura di copertura in legno, rendendo il garage inutilizzabile. Inoltre, è stato danneggiato anche un veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze.