Roma
domenica – 23 Novembre 2025
Incendio a Castel Vittorio

Incendio a Castel Vittorio

A Castel Vittorio, in alta Val Nervia, nell’entroterra di Ventimiglia, un incendio ha danneggiato i tre piani di un’abitazione. L’incendio è divampato in serata e le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

L’edificio è stato dichiarato inagibile a causa del crollo dei solai provocato dal rogo. Non si registrano feriti, poiché la casa era vuota al momento dell’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno lavorato per più di un’ora per spegnere le fiamme, riuscendo a evitare che il fuoco si propagasse agli edifici adiacenti.

Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la notte e sono state seguite dal sopralluogo del funzionario di servizio per determinare le cause del rogo. Anche il sindaco del piccolo centro, Gianstefano Oddera, è intervenuto sul posto.

